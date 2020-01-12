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В Пинске с крыши двухэтажного здания упал рабочий и погиб
13.01.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По словам очевидцев, на место происшествия прибыла бригада «скорой помощи» и попыталась реанимировать пострадавшего. К сожалению, реанимационные мероприятия не увенчались успехом. Мужчина умер.
Фото иллюстрационное.
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> Очевидцы сообщили корреспонденту pinsknews.by, что несчастный случай произошел сегодня около 11 утра на пешеходной улице Ленина в Пинске. Рабочий сорвался с крыши...
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