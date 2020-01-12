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В Барановичском районе нашли тело рыбака. Он провалился по пояс под лед и пытался дойти до берега

13.01.2020 13:41 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12 января на водоеме возле деревни Новый Свет Барановичского района нашли тело 40-летнего мужчины, сообщил TUT.BY начальник Барановичской спасательной станции ОСВОД Александр Мудров.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Утром 11 января мужчина отправился на рыбалку и перестал выходить на связь. Родственники забили тревогу и обратились к спасателям. Тело мужчины обнаружили водолазы ОСВОДа на следующий день в кустах в 15 метрах от берега. Сейчас по факту гибели мужчины проводится проверка.

По информации TUT.BY, тело рыбака обнаружили в неглубоком месте. Мужчина был примерно по пояс в воде. Его куртку нашли спасатели в 80 метрах от берега.

Предположительно, рыбак провалился под лед, толщина которого на тот момент составляла около 2,5 см, и попытался выйти на сушу. Однако от переохлаждения ему хватило сил добраться только до куста в 15 метрах от берега.

 
 
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По одной из версий, причиной смерти мужчины стало переохлаждение.
 
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