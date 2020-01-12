В Лидском районе двое убили женщину, расчленили тело и сожгли. Что известно о страшном преступлении

Источник материала: Tut.by

В деревне Тарново Лидского района двое мужчин убили женщину, а потом расчленили ее тело, отделили руки, ноги и голову и вместе с одеждой женщины сожгли, а туловище закопали в мелиоративной канаве, рассказывает «Вечерний Гродно».



Фото: TUT.BY

Третьего января в милицию обратился житель деревни Тарново и рассказал, что более двух недель назад пропала его 41-летняя сожительница. Она собиралась ехать на праздники к родителям в Столинский район Брестской области, но там так и не появилась.

Как установило следствие, женщина в один из дней отдыхала в компании двух мужчин на хуторе недалеко от деревни Тарново, вместе пили.

В какой-то момент собутыльники начали ссориться и мужчины задушили женщину, потом вынесли тело на улицу, где оно и пролежало несколько дней.

— Потом тело расчленили, отделили руки, ноги и голову и вместе с одеждой женщины сожгли, а туловище закопали в мелиоративной канаве в нескольких километрах от хутора, — рассказал первый заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома Александр Шастайло. — Пытались также уничтожить орудия убийства, но сделать это не удалось. Предположительно, все произошло 25 декабря.

Один из подозреваемых явился с повинной, второй поначалу отрицал свою вину: сказал, что в последний раз убитую видел вечером 25 декабря, но позже, когда было обнаружено место захоронения останков, детально рассказал об убийстве.

Оба сейчас под стражей и дают признательные показания.

Возбуждено уголовное дело за убийство.

Что известно о задержанных?

36-летний хозяин хутора, где произошло преступление, жил один, держал домашних животных. Несколько раз попадал в поле зрения милиции: сначала в 2000 году он подозревался в совершении разбойного нападения, а в 2003 году привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжких телесных повреждений. После этого был осужден за кражу и насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности.

Второй подозреваемый — 48-летний уроженец Лидского района — подрабатывал у индивидуального предпринимателя. К уголовной ответственности ранее не привлекался.

Погибшая не была судима, вместе с сожителем вела хозяйство, тот работал в местном СПК.