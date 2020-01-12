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В Пинском районе обнаружен арсенал боеприпасов
13.01.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– В дежурную часть Пинского РОВД поступило сообщение от пинчанина о том, что на 617-м километре пикет 4 перегона «Парохонск-Ясельда» вблизи д. Вылазы, им обнаружен предмет, похожий на миномётную мину. На место происшествия незамедлительно выбыли правоохранители и военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 7404, которые нашли еще 105 гранат, минометных мин и снарядов различных калибров.
Все боеприпасы времен Великой Отечественной войны, предварительно немецкого производства.
В настоящее время опасная находка уничтожена.
, фото Пинского РОВД
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> Подробности сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОИОС УВД Брестского облисполкома: – В дежурную часть Пинского РОВД поступило сообщение от пинчанина о том, что на...
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