В Пинском районе обнаружен арсенал боеприпасов

Источник материала: Полесская правда



Подробности сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОИОС УВД Брестского облисполкома:

– В дежурную часть Пинского РОВД поступило сообщение от пинчанина о том, что на 617-м километре пикет 4 перегона «Парохонск-Ясельда» вблизи д. Вылазы, им обнаружен предмет, похожий на миномётную мину. На место происшествия незамедлительно выбыли правоохранители и военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 7404, которые нашли еще 105 гранат, минометных мин и снарядов различных калибров.

Все боеприпасы времен Великой Отечественной войны, предварительно немецкого производства.

В настоящее время опасная находка уничтожена.

УВД напоминает: если вы обнаружили боеприпасы, сохранившиеся с военных времен, незамедлительно сообщайте в милицию и ни в коем случае не прикасайтесь к ним!

Помните, что самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.