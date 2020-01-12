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В Бресте разбираются, почему упал автокран на стройплощадке
Источник материала: Tut.by
10 января на стройплощадке в районе улицы Московская, 176, опрокинулся автокран грузоподъемностью 20 тонн. Комиссия выясняет причины инцидента,
Кран потерял устойчивость во время перемещения труб общим весом 6,9 тонны. К счастью, обошлось без пострадавших.
Предполагаемая причина произошедшего — превышение грузоподъемности крана из-за отключения машинистом ограничителя грузоподъемности.
Техническое расследование проведет комиссия с участием Госпромнадзора.
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Предполагаемая причина произошедшего - превышение грузоподъемности крана из-за отключения машинистом ограничителя грузоподъемности.
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