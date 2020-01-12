|
В Буда-Кошелевском районе на железной дороге погибла 16-летняя девушка
Источник материала: Tut.by
Следователи проводят проверку по факту гибели 16-летней девушки на железной дороге в Буда-Кошелевском районе. Об этом сообщила TUT.BY официальный представитель Управления СК по Гомельской области Мария Кривоногова.
16-летняя девушка получила смертельные травмы и скончалась на остановочном ж/д пункте «Буслы». Через эту станцию курсируют поезда между Гомелем и Жлобином.
Следователи выясняют, при каких обстоятельствах произошла трагедия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи выясняют обстоятельства трагедии.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)