В Буда-Кошелевском районе на железной дороге погибла 16-летняя девушка

Источник материала: Tut.by

Следователи проводят проверку по факту гибели 16-летней девушки на железной дороге в Буда-Кошелевском районе. Об этом сообщила TUT.BY официальный представитель Управления СК по Гомельской области Мария Кривоногова.

16-летняя девушка получила смертельные травмы и скончалась на остановочном ж/д пункте «Буслы». Через эту станцию курсируют поезда между Гомелем и Жлобином.

Следователи выясняют, при каких обстоятельствах произошла трагедия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.