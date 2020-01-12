В ДТП пострадал 14-летний борисовчанин

Источник материала: Единство

По предварительной информации, автомобиль марки «Фиат Пунто», за рулем которого находилась 34-летняя борисовчанка, двигался по пр-ту Революции со стороны ул. Труда в направлении ул. Чапаева. В районе дома №38 по пр-ту Революции, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, женщина не снизила скорость и продолжила движение, в результате чего совершила наезд на подростка, переходившего проезжую часть.

В результате ДТП пешеход с телесным повреждением в виде «закрытого перелома нижней трети левого бедра» госпитализирован в травматологическое отделение УЗ «Борисовская ЦРБ».

По факту ДТП проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что зимние каникулы закончились, и дети вновь пошли в школу. В связи с этим, водители должны быть предельно внимательными и готовыми к внезапному появлению детей на дорогах, а также обязаны соблюдать правила проезда пешеходных переходов и дворовых территорий.

Родители также должны напомнить своим детям правила поведения на дороге и приобрести своему ребенку световозвращающий элемент.











