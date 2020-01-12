В Пинске погиб рабочий: упал с ремонтируемой крыши

Источник материала: Tut.by

13 января в Пинске погиб 54-летний рабочий, который упал с крыши одного из корпусов колледжа искусств, сообщили TUT.BY в Пинском межрайонном отделе Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Несчастный случай произошел около 11.00 на пешеходной улице Ленина в Пинске.

Рабочий сорвался с крыши одного из корпусов колледжа искусств, где меняют кровлю.

Мужчина погиб.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Кроме того, специальное расследование проводят и специалисты инспекции труда.