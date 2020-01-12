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На строительной площадке в Бресте произошло опрокидывание автомобильного крана

13.01.2020 16:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

10 января на площадке строительства объекта административного назначения в районе ул. Московская, 176 в г. Бресте произошло опрокидывание автомобильного крана КС-4574 (1991 года изготовления, грузоподъемностью 20 тонн).

На строительной площадке в Бресте произошло опрокидывание автомобильного крана

смотреть больше фото с места происшествия от очевидцев

После поднятия автомобильным краном из кузова автомобиля пакета труб ПНД весом около 6,9 тонн и при дальнейшем его перемещении для укладки на площадку складирования кран потерял устойчивость и опрокинулся на левую сторону.

Пострадавших нет.

Предполагаемая причина произошедшего – превышение грузоподъемности крана, которое стало возможным в результате умышленного отключения машинистом крана прибора безопасности (ограничителя грузоподъемности).

На строительной площадке в Бресте произошло опрокидывание автомобильного крана

Техническое расследование будет проведено комиссией филиала «Передвижная механизированная колонна № 12» ОАО «Полесьежилстрой» с участием представителя Брестского областного управления Госпромнадзора.

 
Теги: Брест
 
 
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  10 января на площадке строительства объекта административного назначения в районе ул. Московская, 176 в г. Бресте произошло опрокидывание автомобильного крана...
 
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