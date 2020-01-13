В Киеве прорвало трубу: кипятком залило ТЦ, под асфальт провалилась маршрутка с пассажирами

Источник материала: Tut.by

Вечером 13 января в Киеве на улице Антоновича прорвало трубу, затопило первый этаж торгового центра, а также подмыло асфальт. Девять человек получили ожоги.



Фото: dsns.gov.ua

«13 января в результате прорыва теплосети произошел разлив горячей воды и подтопления первого этажа и подвального помещения торгового центра Ocean Plaza», — рассказали спасатели.



Фото: dsns.gov.ua

Кроме того, произошел подмыв асфальтового покрытия — образовалась яма, в которую задними колесами провалилось маршрутное такси.



Фото: dsns.gov.ua



Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Спасатели эвакуировали из маршрутки и стоящего рядом троллейбуса семь человек.



Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Из торгового центра эвакуировали посетителей. В соцсетях публикуют видео последствий прорыва. Девять человек получили ожоги. ЧП произошло во время проведения гидравлических испытаний.