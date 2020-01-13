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В Киеве прорвало трубу: кипятком залило ТЦ, под асфальт провалилась маршрутка с пассажирами
Источник материала: Tut.by
Вечером 13 января в Киеве на улице Антоновича прорвало трубу, затопило первый этаж торгового центра, а также подмыло асфальт. Девять человек получили ожоги.
«13 января в результате прорыва теплосети произошел разлив горячей воды и подтопления первого этажа и подвального помещения торгового центра Ocean Plaza», —
Кроме того, произошел подмыв асфальтового покрытия — образовалась яма, в которую задними колесами провалилось маршрутное такси.
Спасатели эвакуировали из маршрутки и стоящего рядом троллейбуса семь человек.
Из торгового центра эвакуировали посетителей. В соцсетях
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Вечером 13 января в Киеве на улице Антоновича прорвало трубу, затопило первый этаж торгового центра, а также подмыло асфальт.
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