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В Киеве прорвало трубу: кипятком залило ТЦ, под асфальт провалилась маршрутка с пассажирами

13.01.2020 23:59 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 13 января в Киеве на улице Антоновича прорвало трубу, затопило первый этаж торгового центра, а также подмыло асфальт. Девять человек получили ожоги.


Фото: dsns.gov.ua

«13 января в результате прорыва теплосети произошел разлив горячей воды и подтопления первого этажа и подвального помещения торгового центра Ocean Plaza», — рассказали спасатели.


Фото: dsns.gov.ua

Кроме того, произошел подмыв асфальтового покрытия — образовалась яма, в которую задними колесами провалилось маршрутное такси.


Фото: dsns.gov.ua

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Спасатели эвакуировали из маршрутки и стоящего рядом троллейбуса семь человек.


Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Из торгового центра эвакуировали посетителей. В соцсетях публикуют видео последствий прорыва. Девять человек получили ожоги. ЧП произошло во время проведения гидравлических испытаний. 

 
 
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Вечером 13 января в Киеве на улице Антоновича прорвало трубу, затопило первый этаж торгового центра, а также подмыло асфальт.
 
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