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В Лиде почти две недели искали пропавшего молодого человека. Все это время он жил в лесу
14.01.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
К счастью, с Максимом все в порядке, он жив и здоров.
Еще утром 31 декабря лидчанин 1998 года рождения ушел из дома в микрорайоне Индустриальный якобы на работу (а трудился мужчина в одном из сельхозпредприятий района) и не вернулся. Прождав несколько дней, 5 января родители обратились в милицию. Начались поиски пропавшего.
Как рассказали редакции «
Нашли его вчера, при очередном прочесывании леса. Недалеко от лесного массива сотрудники милиции встретили молодого мужчину и, опознав его по приметам, доставили в РОВД.
Все это время 21-летний лидчанин жил в лесу. Пояснил, что поругался с родителями и не хотел возвращаться домой.
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К счастью, с Максимом все в порядке, он жив и здоров. Еще утром 31 декабря лидчанин 1998 года рождения ушел из дома в микрорайоне Индустриальный якобы на работу (а...
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