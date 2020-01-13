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В Лиде почти две недели искали пропавшего молодого человека. Все это время он жил в лесу

14.01.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Лиде почти две недели искали пропавшего молодого человека. Все это время он жил в лесу

К счастью, с Максимом все в порядке, он жив и здоров.

Еще утром 31 декабря лидчанин 1998 года рождения ушел из дома в микрорайоне Индустриальный якобы на работу (а трудился мужчина в одном из сельхозпредприятий района) и не вернулся. Прождав несколько дней, 5 января родители обратились в милицию. Начались поиски пропавшего.

Как рассказали редакции «Лідскай газеты» в Лидском РОВД, до понедельника проводились оперативно-разыскные мероприятия. Сотрудники милиции прочесывали лес, опрашивали людей, обходили подвалы, обследовали чердаки, спрашивали в магазинах, видели ли там похожего по приметам человека.

Нашли его вчера, при очередном прочесывании леса. Недалеко от лесного массива сотрудники милиции встретили молодого мужчину и, опознав его по приметам, доставили в РОВД.

Все это время 21-летний лидчанин жил в лесу. Пояснил, что поругался с родителями и не хотел возвращаться домой.

http://lidanews.by
 
 
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К счастью, с Максимом все в порядке, он жив и здоров. Еще утром 31 декабря лидчанин 1998 года рождения ушел из дома в микрорайоне Индустриальный якобы на работу (а...
 
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