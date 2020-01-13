В Бобруйске под колесами поезда погибла железнодорожница

Источник материала: Tut.by

В субботу 11 января на станции «Березина» в Бобруйске погибла сотрудница железной дороги. Об этом сообщает Управление Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области.





Погибшей оказалась 54-летняя рабочая Бобруйской дистанции пути Могилевского отделения БелЖД. Она попала под колеса грузового поезда, который ехал из Жлобина в Осиповичи.

«ЧП произошло около 8 часов утра. Бобруйчанка переходила железнодорожные пути по пешеходному переходу прямо перед приближающимся поездом, не реагируя на сигналы, подаваемые машинистом», — рассказала официальный представитель областного управления Ирина Рачковская.





На место выезжала следственно-оперативная группа и эксперты комитета судебных экспертиз. По факту смерти женщины проводится проверка.