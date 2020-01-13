Житель Брестского района получил ожоги, разжигая барбекю с помощью ЛВЖ

Источник материала: Виртуальный Брест

13.01.2020 года в 09-40 в Брестский РОЧС от дежурной медсестры больницы поступило сообщение о госпитализации с ожогами жителя Брестского района.





По предварительной информации, мужчина решил произвести розжиг барбекю на территории дачного участка с применением ЛВЖ. В результате загорания огнем повреждена одежда на пострадавшем, имущество и строения не повреждены.