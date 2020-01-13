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Житель Брестского района получил ожоги, разжигая барбекю с помощью ЛВЖ

14.01.2020 11:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

13.01.2020 года в 09-40 в Брестский РОЧС от дежурной медсестры больницы поступило сообщение о госпитализации с ожогами жителя Брестского района.

Житель Брестского района получил ожоги, разжигая барбекю с помощью ЛВЖ

По предварительной информации, мужчина решил произвести розжиг барбекю на территории дачного участка с применением ЛВЖ. В результате загорания огнем повреждена одежда на пострадавшем, имущество и строения не повреждены.

Подразделения МЧС не вызывались. В больницу пострадавший был доставлен бригадой СМП, вызванной родственниками.

 
 
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  13.01.2020 года в 09-40 в Брестский РОЧС от дежурной медсестры больницы поступило сообщение о госпитализации с ожогами жителя Брестского района. По предварительной...
 
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