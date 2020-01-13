Пожар в доме оставил семью жителей Пинского района без крыши над головой

Источник материала: Полесская правда







Как сообщил корреспонденту pinsknews.by старший инспектор СПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский, в Пинске и Пинском районе по состоянию на 13 января, произошло 5 пожаров, за прошедшую неделю зарегистрирован 1 пожар, который произошел вечером 8 января в деревне Богушево Березовичского сельсовета.

По прибытии двух пожарных расчетов к месту вызова жилой деревянный дом, принадлежащий 55-летнему местному жителю, был полностью охвачен огнем. Хозяева были на улице. Меньше 15 минут понадобилось спасателям, чтобы справиться с возгоранием. Но огонь успел наделать беды: полностью уничтожены кровля, перекрытие, имущество и повреждены стены в доме.