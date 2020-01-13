Год за килограмм: россиянин осужден на 14 лет за попытку провоза наркотиков через границу

Источник материала: Вороновская газета





Вступил в законную силу приговор суда Гродненского района в отношении гражданина Российской Федерации, который в мае прошлого года пытался ввезти в Беларусь 13 килограмм гашиша.





В ночь с 27 на 28 мая в пункте пропуска «Брузги» гродненские пограничники задержали россиянина, следовавшего из Польши на LEXUS. 32-летний иностранец своим поведением вызвал подозрение у пограничного наряда, и его автомобиль был направлен на углубленный досмотр. Опасения оказались не напрасны: в порогах и бампере автомобиля были обнаружены свертки с веществом темно-коричневого цвета. Экспертиза показала, что перевозимое является опасным наркотиком – гашишем , массой около 13 килограмм.

Задержанный признан виновным по ч. 3 ст. 328 и ч. 2 ст. 328-1 УК Республики Беларусь. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет в колонии усиленного режима. Кроме того, автомобиль, 7 тысяч евро и 95 тысяч российских рублей, которые иностранец имел при себе в момент совершения преступления, были конфискованы.

Всего в 2019 году гродненскими пограничниками изъято более 14 килограмм наркотических средств и психотропных веществ.

https://grodnonews.by