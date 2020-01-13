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Без труда и совести. В Гродно разыскивают молодых людей, которые сняли деньги с чужой карточки
14.01.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Инцидент произошел 1 января около 5 утра.
Гродненец потерял кошелек, в котором находились банковские карты.
В скором времени портмоне нашли неизвестные. Вместо того, чтобы вернуть кошелек владельцу, молодые люди обналичили карточки. Это не составило труда, так как пароли к картам лежали в кошельке. В итоге потерпевший лишился 80 белорусских рублей, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Сотрудники Ленинского РОВД устанавливают личности подозреваемых. В совершении подозреваются молодые люди. Если вы узнали кого-то из них, просьба сообщить об этом по телефону: +375-29-784-68-98.
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Инцидент произошел 1 января около 5 утра. Гродненец потерял кошелек, в котором находились банковские карты. В скором времени портмоне нашли неизвестные. Вместо...
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