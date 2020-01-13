ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Без труда и совести. В Гродно разыскивают молодых людей, которые сняли деньги с чужой карточки

14.01.2020 — ЧП | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Без труда и совести. В Гродно разыскивают молодых людей, которые сняли деньги с чужой карточки

Инцидент произошел 1 января около 5 утра.

Гродненец потерял кошелек, в котором находились банковские карты.

Без труда и совести. В Гродно разыскивают молодых людей, которые сняли деньги с чужой карточки

В скором времени портмоне нашли неизвестные. Вместо того, чтобы вернуть кошелек владельцу, молодые люди обналичили карточки. Это не составило труда, так как пароли к картам лежали в кошельке. В итоге потерпевший лишился 80 белорусских рублей, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники Ленинского РОВД устанавливают личности подозреваемых. В совершении подозреваются молодые люди. Если вы узнали кого-то из них, просьба сообщить об этом по телефону: +375-29-784-68-98.

https://grodnonews.by

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел 1 января около 5 утра. Гродненец потерял кошелек, в котором находились банковские карты. В скором времени портмоне нашли неизвестные. Вместо...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Год за килограмм: россиянин осужден на 14 лет за попытку провоза наркотиков через границу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика