Без труда и совести. В Гродно разыскивают молодых людей, которые сняли деньги с чужой карточки

Источник материала: Вороновская газета





Инцидент произошел 1 января около 5 утра.

Гродненец потерял кошелек, в котором находились банковские карты.





В скором времени портмоне нашли неизвестные. Вместо того, чтобы вернуть кошелек владельцу, молодые люди обналичили карточки. Это не составило труда, так как пароли к картам лежали в кошельке. В итоге потерпевший лишился 80 белорусских рублей, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники Ленинского РОВД устанавливают личности подозреваемых. В совершении подозреваются молодые люди. Если вы узнали кого-то из них, просьба сообщить об этом по телефону: +375-29-784-68-98.

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