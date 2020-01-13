Милиция нашла парней, устроивших драку в борисовском клубе

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По предварительной информации к 19-летнему местному жителю, подошли двое парней. «Дуэт» явно был агрессивно настроен. Причиной негодования агрессоров стало нежелание одного из отдыхающих танцевать. Возникла словесная перепалка, которая перетекла в избиение потерпевшего.

Услышав о звонке в милицию, молодые люди спешно покинули дискотеку. Однако долго скрываться от правоохранителей им не удалось. Сотрудники милиции установили личности парней. Как выяснилось, ранее приятели неоднократно посещали данную дискотеку, поэтому примелькались среди местного населения. Задержали парней на следующие сутки по месту жительства. Оба являются жителями районного центра. Один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.