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В Витебске из окна общежития выпал студент медуниверситета
Источник материала: Tut.by
В Витебске погиб студент медицинского университета: он выпал из окна одного из общежитий вуза. Информацию подтвердили в СК.
— Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели студента, назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщила официальный представитель УСК по области Оксана Лазько.
Сообщение о гибели молодого человека
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В Витебске погиб студент медицинского университета: он выпал из окна одного из общежитий вуза. Информацию подтвердили в СК.
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