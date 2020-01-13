В Витебске из окна общежития выпал студент медуниверситета

Источник материала: Tut.by

В Витебске погиб студент медицинского университета: он выпал из окна одного из общежитий вуза. Информацию подтвердили в СК.

— Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели студента, назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщила официальный представитель УСК по области Оксана Лазько.

Сообщение о гибели молодого человека появилось в студенческом телеграм-канале «Отчислено» днем 12 января. В нем сообщалось, что второкурсник Витебского государственного медицинского университета в 4 часа утра выпал из окна общежития № 5 и погиб.