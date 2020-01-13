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В Витебске из окна общежития выпал студент медуниверситета

14.01.2020 17:10 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске погиб студент медицинского университета: он выпал из окна одного из общежитий вуза. Информацию подтвердили в СК.

— Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели студента, назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщила официальный представитель УСК по области Оксана Лазько.

Сообщение о гибели молодого человека появилось в студенческом телеграм-канале «Отчислено» днем 12 января. В нем сообщалось, что второкурсник Витебского государственного медицинского университета в 4 часа утра выпал из окна общежития № 5 и погиб.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске погиб студент медицинского университета: он выпал из окна одного из общежитий вуза. Информацию подтвердили в СК.
 
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