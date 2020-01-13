Следователи устанавливают обстоятельства причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть мужчины в Минском районе

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8 января этого года следственно-оперативная группа выбыла в деревню Латыговка Минского района, где во дворе одного из частных домов было обнаружено тело 34-летнего уроженца Молодечненского района без признаков жизни.

В ходе осмотра места происшествия, тела погибшего и иных первоначальных следственных действий получены сведения о криминальном характере произошедшего.

Следователями по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По подозрению в совершении преступления задержан 42-летний местный житель, ранее не судимый, проживающий в указанном доме у сожительницы и работающий сварщиком.

По данным следствия, накануне вечером потерпевший со своей знакомой находились в гостях у подозреваемого. В ходе распития спиртных напитков между мужчинами внезапно возник конфликт, в результате которого хозяин нанес гостю несколько ударов руками в голову. После этого потерпевший ушел из дома, а утром был обнаружен без признаков жизни во дворе.

Следователи продолжают работу с задержанным, свидетелями, проводят комплекс следственных и иных процессуальных действий. Назначены судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти и иные исследования по изъятым вещественным доказательствам, производство которых выполняется специалистами УГКСЭ по Минской области.

Окончательная правовая оценка произошедшим событиям будет дана по результатам расследования.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног