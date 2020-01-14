Женщина сообщила о преступлении: следователи установили-ложный донос

Источник материала: Единство

Женщина рассказала, что на нее напали, когда она вечером возвращалась домой, и с применением силы похитили ее сумку с денежными средствами и иными личными вещами.

В ходе первоначальных мероприятий проведен осмотр предполагаемого места совершения преступления, опрошены очевидцы, которые последние видели и общались с женщиной.

В ходе разбирательства по данному факту следователи установили, что в отношении заявительницы преступление не совершалось.

Сумку с личными вещами она потеряла, когда ночью шла домой после распития спиртных напитков со своими знакомыми. С их слов, она неоднократно спотыкалась, будучи в состоянии опьянения.

Дома родственникам женщина рассказала историю по поводу нападения на нее и следователю указала ложные сведения.

Такие действия квалифицированы по ч.1 ст.400 (заведомо ложный донос о совершении преступления) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В последующем потерянная сумка со всем содержимым была обнаружена во дворе.

Следователи напоминают гражданам, что заведомо ложный донос о совершении преступления является уголовно-наказуемым деянием.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног