Взрыв на нефтехимическом заводе в Каталонии: один человек погиб, 8 пострадали

Источник материала: Tut.by

Вечером 14 января на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона в Каталонии произошел взрыв, после чего начался пожар, сообщает El Mundo .

В результате происшествия погиб один человек, еще 8 пострадали. СМИ сообщают, что из-за взрыва произошло частичное обрушение в одном из домов, расположенных недалеко от завода. Под обломками погиб мужчина. Сообщается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, у него серьезные ожоги.

Момент взрыва попал на видео .

Жителям ближайших населенных пунктов рекомендовали не выходить из дома, не открывать окна и двери, пока не будут установлены обстоятельства случившегося.