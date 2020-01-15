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Взрыв на нефтехимическом заводе в Каталонии: один человек погиб, 8 пострадали
Источник материала: Tut.by
Вечером 14 января на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона в Каталонии произошел взрыв, после чего начался пожар, сообщает
В результате происшествия погиб один человек, еще 8 пострадали. СМИ сообщают, что из-за взрыва произошло частичное обрушение в одном из домов, расположенных недалеко от завода. Под обломками погиб мужчина. Сообщается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, у него серьезные ожоги.
Момент взрыва попал на
Жителям ближайших населенных пунктов рекомендовали не выходить из дома, не открывать окна и двери, пока не будут установлены обстоятельства случившегося.
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Вечером 14 января на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона в Каталонии произошел взрыв, после чего начался пожар.
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