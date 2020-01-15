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Взрыв на нефтехимическом заводе в Каталонии: один человек погиб, 8 пострадали

15.01.2020 00:45 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 14 января на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона в Каталонии произошел взрыв, после чего начался пожар, сообщает El Mundo.

В результате происшествия погиб один человек, еще 8 пострадали. СМИ сообщают, что из-за взрыва произошло частичное обрушение в одном из домов, расположенных недалеко от завода. Под обломками погиб мужчина. Сообщается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, у него серьезные ожоги.

Момент взрыва попал на видео.

Жителям ближайших населенных пунктов рекомендовали не выходить из дома, не открывать окна и двери, пока не будут установлены обстоятельства случившегося. 

 
 
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Вечером 14 января на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона в Каталонии произошел взрыв, после чего начался пожар.
 
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