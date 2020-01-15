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В США больше 40 человек пострадали от сброса авиатоплива на детскую площадку

15.01.2020 06:10 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Калифорнии 44 человека, в том числе не менее 20 детей, получили незначительные травмы после того, как самолет сбросил авиатопливо на объединенную детскую площадку четырех школ, расположенных недалеко от Лос-Анджелеса. Об этом 15 января сообщило агентство Reuters.

Сброс авиатоплива произошел во время экстренной посадки самолета. По данным CNN, речь идет о самолете Boeing 777−200 авиакомпании Delta Air Lines, который следовал в Шанхай.

Как заявило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США, оно «проводит тщательное расследование обстоятельств» инцидента. Экипаж самолета подал сигнал тревоги после вылета из аэропорта Лос-Анджелеса, самолет вернулся в пункт вылета и приземлился без происшествий.

«Существуют особые правила сброса топлива с самолетов, следующих в и из любого крупного аэропорта США. Эти правила предписывают сбрасывать топливо над заранее отведенными ненаселенными зонами, обычно на большой высоте, чтобы топливо распылилось до соприкосновения с землей», — пояснило ФАУ.

Delta объяснила действия экипажа возникшей чрезвычайной ситуацией, которая требовала избавиться от топлива для снижения массы самолета перед посадкой.

Авиатопливо попало на территорию детской площадки четырех начальных школ. Все пострадавшие отказались от госпитализации и отпущены по домам после оказания первой медицинской помощи.

 
 
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Сброс авиатоплива произошел во время экстренной посадки самолета. По данным CNN, речь идет о самолете Boeing 777−200 авиакомпании Delta Air Lines, который следовал в Шанхай.
 
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