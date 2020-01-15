Оператор и сторож зерносклада в Ивьевском районе украли 10 т зерна

Источник материала: Ивьевский край

В Ивьевском районе оператор и сторож зерносклада сельхозпредприятия вывезли вместе с подельниками свыше 10 т продукции. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В преступной схеме были задействованы четыре человека - трое мужчин и женщина. Двое из подозреваемых работали в сельхозпредприятии на должностях оператора и сторожа.





"В рабочее время они дожидались момента, когда руководство уезжало по служебным вопросам. Дальше подозреваемые мелкими партиями (по пять-шесть мешков) складировали зерно в определенном месте на территории склада, а уже в темное время суток на автомобиле вывозили", - рассказали в милиции. При этом сторож закрывал обзор камер видеонаблюдения.

Похищенное зерно везли в дом одного из фигурантов, а позже реализовывали. Всего за полгода похищено более 10 т ячменя и других зерновых культур. Хозяйству причинен ущерб на сумму около Br4 тыс. Часть похищенного изъята.