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Оператор и сторож зерносклада в Ивьевском районе украли 10 т зерна

15.01.2020 — ЧП | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В Ивьевском районе оператор и сторож зерносклада сельхозпредприятия вывезли вместе с подельниками свыше 10 т продукции. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В преступной схеме были задействованы четыре человека - трое мужчин и женщина. Двое из подозреваемых работали в сельхозпредприятии на должностях оператора и сторожа.
Оператор и сторож зерносклада в Ивьевском районе украли 10 т зерна

"В рабочее время они дожидались момента, когда руководство уезжало по служебным вопросам. Дальше подозреваемые мелкими партиями (по пять-шесть мешков) складировали зерно в определенном месте на территории склада, а уже в темное время суток на автомобиле вывозили", - рассказали в милиции. При этом сторож закрывал обзор камер видеонаблюдения.

Похищенное зерно везли в дом одного из фигурантов, а позже реализовывали. Всего за полгода похищено более 10 т ячменя и других зерновых культур. Хозяйству причинен ущерб на сумму около Br4 тыс. Часть похищенного изъята.

 
 
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В Ивьевском районе оператор и сторож зерносклада сельхозпредприятия вывезли вместе с подельниками свыше 10 т продукции. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении...
 
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