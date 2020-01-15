ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ивьевском районе спасатели вытаскивали из болота мужчину, который полез спасать теленка

15.01.2020 10:21 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Днем 14 января спасателям поступил звонок, что в заболоченной низине у деревни Гончары в Ивьевском районе застрял теленок. Когда работники были на месте, то там же увяз в грязи и человек. Об этом пишет пресс-служба МЧС.


Судя по всему, пострадавший занимался выгулом коровы с теленком, когда последний увяз в заболоченной низине за фермой. Мужчина позвонил спасателям, а потом решил помочь животному сам — вот и застрял. Постепенно он погружался в грязь все глубже и глубже. Когда сотрудники МЧС были на месте, мужчина был в болоте уже по грудь.


При помощи спасательной веревки спасатели вытащили на поверхность и теленка, и мужчину. Человека осмотрели медики, госпитализация ему не понадобилась.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Оператор и сторож зерносклада в Ивьевском районе украли 10 т зерна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

Свежие газеты

14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.01.2020
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Радзiма

Архив (ЧП)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика