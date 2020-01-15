В Ивьевском районе спасатели вытаскивали из болота мужчину, который полез спасать теленка

Источник материала: Tut.by

Днем 14 января спасателям поступил звонок, что в заболоченной низине у деревни Гончары в Ивьевском районе застрял теленок. Когда работники были на месте, то там же увяз в грязи и человек. Об этом пишет пресс-служба МЧС.





Судя по всему, пострадавший занимался выгулом коровы с теленком, когда последний увяз в заболоченной низине за фермой. Мужчина позвонил спасателям, а потом решил помочь животному сам — вот и застрял. Постепенно он погружался в грязь все глубже и глубже. Когда сотрудники МЧС были на месте, мужчина был в болоте уже по грудь.





При помощи спасательной веревки спасатели вытащили на поверхность и теленка, и мужчину. Человека осмотрели медики, госпитализация ему не понадобилась.