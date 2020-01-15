|
Под Гродно прямо в BMW X6 застрелили бизнесмена. Возбуждено уголовное дело, убийца не найден
Источник материала: Tut.by
В Гродненском районе в ночь на 15 января убит индивидуальный предприниматель. Возбуждено уголовное дело,
Тело 55-летнего мужчины с огнестрельным ранением обнаружили сегодня ночью.
По некоторой
В 2011 году он был заместителем директора по развитию перчаточной фабрики «Акцент», в 2013 году — председателем наблюдательного совета, а в последнее время — одним из акционеров предприятия, рассказали TUT.BY в ОАО «Акцент».
На данный момент милиция разыскивает подозреваемого.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродненском районе в ночь на 15 января убит предприниматель. Возбуждено уголовное дело.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)