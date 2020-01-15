Под Гродно прямо в BMW X6 застрелили бизнесмена. Возбуждено уголовное дело, убийца не найден

Источник материала: Tut.by

В Гродненском районе в ночь на 15 января убит индивидуальный предприниматель. Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет.



Фото: t.me/skgovby

Тело 55-летнего мужчины с огнестрельным ранением обнаружили сегодня ночью.

По некоторой информации , убит бизнесмен Александр Пресняк, один из учредителей перчаточной фабрики «Акцент», владелец недвижимости. По непроверенным данным, Пресняк на своей BMW X6 подъехал к дому, где его уже поджидал убийца. Неизвестный застрелил его прямо в машине.

В 2011 году он был заместителем директора по развитию перчаточной фабрики «Акцент», в 2013 году — председателем наблюдательного совета, а в последнее время — одним из акционеров предприятия, рассказали TUT.BY в ОАО «Акцент».

На данный момент милиция разыскивает подозреваемого.