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Под Гродно прямо в BMW X6 застрелили бизнесмена. Возбуждено уголовное дело, убийца не найден

15.01.2020 16:54 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродненском районе в ночь на 15 января убит индивидуальный предприниматель. Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет.


Фото: t.me/skgovby

Тело 55-летнего мужчины с огнестрельным ранением обнаружили сегодня ночью.

По некоторой информации, убит бизнесмен Александр Пресняк, один из учредителей перчаточной фабрики «Акцент», владелец недвижимости. По непроверенным данным, Пресняк на своей BMW X6 подъехал к дому, где его уже поджидал убийца. Неизвестный застрелил его прямо в машине.

В 2011 году он был заместителем директора по развитию перчаточной фабрики «Акцент», в 2013 году — председателем наблюдательного совета, а в последнее время — одним из акционеров предприятия, рассказали TUT.BY в ОАО «Акцент».

На данный момент милиция разыскивает подозреваемого.

 
 
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В Гродненском районе в ночь на 15 января убит предприниматель. Возбуждено уголовное дело.
 
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