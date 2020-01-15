Ветер обрушил крышу школьного спортзала во время занятий: видео происшествия в США

Источник материала: Tut.by

В штате Северная Каролина сильный порыв ветра разрушил крышу в школьном спортзале. В это время в помещении шли занятия: камера видеонаблюдения сняла момент обрушения и убегающих учеников. Пострадали трое человек, их жизнь вне опасности.