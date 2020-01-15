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Ветер обрушил крышу школьного спортзала во время занятий: видео происшествия в США

15.01.2020 17:10 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В штате Северная Каролина сильный порыв ветра разрушил крышу в школьном спортзале. В это время в помещении шли занятия: камера видеонаблюдения сняла момент обрушения и убегающих учеников. Пострадали трое человек, их жизнь вне опасности.

 
 
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