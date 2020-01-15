Хищение зерна. Сумма причиненного предприятию ущерба составила около 4000 рублей

Источник материала: Ивьевский край

Как стало известно, в Ивьевском районе оператор и сторож зерносклада вместе с подельниками вывезли свыше 10 тонн продукции. Преступление совершили четверо: трое мужчин и женщина, один из них – несовершеннолетний.

В рабочее время подозреваемые дожидались момента, когда руководство уезжало по служебным вопросам. Затем мелкими партиями (по пять-шесть мешков) зерно складировалось в определенном месте на территории склада, а уже в темное время суток на автомобиле вывозилось. При этом сторож закрывал обзор камер видеонаблюдения.

Похищенное зерно складывалось в доме одного из участников преступного сговора, а позже – продавалось.

Таким образом было похищено не менее 262 мешков зерна общим весом около 10 тонн, а сумма причиненного предприятию ущерба составила около 4000 рублей.

Преступление выявлено сотрудниками группы БЭП Ивьевского РОВД, материалы были направлены в районный отдел Следственного комитета, где состава преступления не обнаружилось, а материалы дела были возвращены. В этих материалах состав преступления увидел прокурор Ивьевского района Александр Владимирович Шушляков и возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК РБ (кража, совершенная группой лиц).

Александр Владимирович отметил:

«Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Уголовное дело для организации предварительного следствия направлено начальнику Ивьевского РОСК».

П. КЁЛЕР.