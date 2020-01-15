Увяз в болоте, спасая животное

Источник материала: Ивьевский край

14 января в 13.22 диспетчеру Ивьевского районного отдела по ЧС поступило сообщение о том, что вблизи фермы в д. Гончары теленок увяз в заболоченной низине.









По прибытии к месту вызова спасатели обнаружили, что хозяин теленка, пытаясь самостоятельно спасти животное, сам угодил в грязевую ловушку.

Как выяснилось, мужчина 1965 г. р. следил за пасущимся скотом, как вдруг заметил, что животное постепенно проваливается вглубь земли. Теленок угодил в заболоченную низину вблизи фермы. Мужчина сообщил по номеру 101 о случившейся беде и бросился спасать теленка своими силами. Пытаясь изо всех сил спасти животное, он сам стал заложником ситуации.

Здесь ситуацию взяли под контроль прибывшие работники МЧС, которые при помощи спасательных средств извлекли из грязи как хозяина, так и самого теленка.