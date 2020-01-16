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Здание еще падало, а спасатели уже прибыли: крайне удачный момент обрушения попал на видео в США
Источник материала: Tut.by
В Вашингтоне обрушилась стена здания, находившегося на реконструкции. Случилось это в очень удачный момент: обстоятельства сложились так, что при обрушении никто не пострадал, спасатели появились на месте происшествия спустя мгновения, а сам момент был снят на видео! Посмотрите, что произошло.
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