Здание еще падало, а спасатели уже прибыли: крайне удачный момент обрушения попал на видео в США

Источник материала: Tut.by

В Вашингтоне обрушилась стена здания, находившегося на реконструкции. Случилось это в очень удачный момент: обстоятельства сложились так, что при обрушении никто не пострадал, спасатели появились на месте происшествия спустя мгновения, а сам момент был снят на видео! Посмотрите, что произошло.