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На «Борисовдреве» был пожар. Обошлось без пострадавших

16.01.2020 14:07 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 января примерно в 18.00 с «Борисовдрева» сообщили о пожаре. Как оказалось, горит бункер циклона, рассказали в МЧС.


Когда приехали спасатели, открытым пламенем горел пылеуловитель. Это отдельно стоящий металлический бункер высотой в 10 метров.

20 рабочих вышли из цеха до приезда спасателей самостоятельно, пострадавших нет.


Пожар ликвидировали. Теперь цех снова работает в штатном режиме. Причина возгорания еще не известна.

 
 
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