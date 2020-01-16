На «Борисовдреве» был пожар. Обошлось без пострадавших

Источник материала: Tut.by

15 января примерно в 18.00 с «Борисовдрева» сообщили о пожаре. Как оказалось, горит бункер циклона, рассказали в МЧС.





Когда приехали спасатели, открытым пламенем горел пылеуловитель. Это отдельно стоящий металлический бункер высотой в 10 метров.

20 рабочих вышли из цеха до приезда спасателей самостоятельно, пострадавших нет.





Пожар ликвидировали. Теперь цех снова работает в штатном режиме. Причина возгорания еще не известна.