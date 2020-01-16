|
На «Борисовдреве» был пожар. Обошлось без пострадавших
Источник материала: Tut.by
15 января примерно в 18.00 с «Борисовдрева» сообщили о пожаре. Как оказалось, горит бункер циклона,
Когда приехали спасатели, открытым пламенем горел пылеуловитель. Это отдельно стоящий металлический бункер высотой в 10 метров.
20 рабочих вышли из цеха до приезда спасателей самостоятельно, пострадавших нет.
Пожар ликвидировали. Теперь цех снова работает в штатном режиме. Причина возгорания еще не известна.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причина ЧП до сих пор выясняется.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)