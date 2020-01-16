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В Верхнедвинском районе в озере утонули два человека. Третьего спасли местные
Источник материала: Tut.by
На Освейском озере в Верхнедвинском районе 15 января утонули два человека, третьего спасли местные жители,
Днем 15 января спасателям сообщили о том, что неподалеку от деревни Великое Село на Освейском озере перевернулась лодка с тремя людьми.
До приезда спасателей сельчане смогли спасти одного из них — 36-летнего мужчину. С общим переохлаждением его госпитализировали.
Два человека утонули. Их тела ищут водолазы.
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Днем 15 января неподалеку от деревни Великое Село на Освейском озере перевернулась лодка с тремя людьми.
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