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В Верхнедвинском районе в озере утонули два человека. Третьего спасли местные

16.01.2020 14:04 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Освейском озере в Верхнедвинском районе 15 января утонули два человека, третьего спасли местные жители, сообщает МЧС.

Днем 15 января спасателям сообщили о том, что неподалеку от деревни Великое Село на Освейском озере перевернулась лодка с тремя людьми.

До приезда спасателей сельчане смогли спасти одного из них — 36-летнего мужчину. С общим переохлаждением его госпитализировали.

Два человека утонули. Их тела ищут водолазы.

 
 
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Днем 15 января неподалеку от деревни Великое Село на Освейском озере перевернулась лодка с тремя людьми.
 
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