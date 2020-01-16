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Новый вид мошенничества в мессенджерах Viber и WhatsApp у белорусов

16.01.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Новый вид мошенничества в мессенджерах Viber и WhatsApp у белорусов
По мессенджерам в наших телефонах уже несколько дней кочует слезливое сообщение: нужна помощь 11-месячному малышу, у которого опухоль костного мозга. Известно немного: срочно требуется операция и донор с третьей отрицательной группой крови, и хотя у родителей недостаточно денег, некие Epuls и Onet готовы протянуть руку помощи. Последний якобы проверяет, сколько человек получили это сообщение, и за каждые три пересылки перечисляет 32 рубля на счет пациента. А если отправить минимум 12 писем с одного телефона, твой профиль в Viber или WhatsApp обещают украсить значком «Спасибо!» (забегая наперед, скажу, что сделать это невозможно). Но тех, кто бросается делиться «криком о помощи» со своими знакомыми, должен смутить как минимум небелорусский номер телефона в тексте сообщения (код принадлежит Ростовской области). А самое интересное: помочь этому ребенку просят уже… больше 10 лет.

В прошлом году белорусам, кажется, сделали хорошую прививку от чрезмерной доверчивости. Мошенники активно выдавали себя за банк, уточняя у людей данные счета, и рассылали письма от «Белпочты» с уведомлением о посылках, где в довесок прилагалась вредоносная программа. Увы, на казалось бы избитые уловки попались многие… Но с «благотворительными» сообщениями другая история: пересылают их не мифические мошенники, а хорошо знакомые нам люди, мол, поделись, от нас не убудет.

Вот только достаточно набрать в поисковике пару строк из просьбы о помощи, чтобы увидеть, как текст, в котором меняются только номера телефона, кочует как спам еще с далекого 2007 года. В разное время его пересылали друг другу сердобольные абоненты в России, Украине, Таджикистане и других странах, гуляло сообщение и в соцсетях, а в некоторые зарубежные организации даже приходило письмом на электронную почту.

На форумах в интернете эта рассылка уже не раз становилась поводом для обсуждений. Если внутри сообщения оказывалась ссылка на подробности о пациенте, то, переходя по ней, пользователь получал на свое устройство вредоносную программу. Российским абонентам мобильных сетей звонок на «благотворительный» номер стоил от 180 до 300 рублей, а еще лет пять назад в МВД Татарстана во время очередного всплеска рассылок предупреждали, что даже делиться такими сообщениями небезопасно, ведь они могут содержать вирус. Мошенники опять же получают удаленный доступ к данным вашего телефона.

Дальше – больше. Упомянутые в сообщении организации, польский новостной портал Onet и уже не работающая соцсеть Epuls, и вовсе случайные участники этой мошеннической схемы. Стоит ли удивляться, что на этих ресурсах нет ни строчки про якобы благотворительную акцию. Так что мой совет: сообщение сразу же удалить, а гаджет проверить на вредоносные программы.

Порой кажется, что делиться постами и сообщениями с просьбой о помощи, особо не вчитываясь, стало уже каким-то трендом, который очень на руку мошенникам.

Вроде сделал доброе дело, но и копейки не потратил – можно смело ставить себе мысленно плюс. В итоге время от времени вижу такие перепосты у знакомых в соцсетях: приглашают скинуться деньгами тяжелому пациенту из Москвы, Воронежа или Киева. Вот и ответ, почему очередной рассылке на телефон удивляться не приходится. Тем более всегда найдется тот, кто откликнется, ведь люди у нас неравнодушные.

Беда в том, что в желании помочь многие отключают критическое мышление. Если действительно нужна поддержка, всегда указывается куда больше информации, да еще подкрепленной документами.

Как же тут не ошибиться и не стать жертвой мошенников? Среди рекомендаций благотворительного фонда «ЮниХелп» – внимательно относиться к рассылкам с пометками «Срочно требуется помощь» или «Срочно организован сбор денежных средств» и обязательно проверять информацию о деятельности организации, которая помогает собирать деньги. Стоит прислушаться.

Ольга Пасияк, «СБ»

 
 
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> По мессенджерам в наших телефонах уже несколько дней кочует слезливое сообщение: нужна помощь 11-месячному малышу, у которого опухоль костного мозга. Известно...
 
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