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Валюта в печенье

16.01.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Перемещение иностранной валюты в почтовых отправлениях допускается только в письмах с объявленной ценностью в сумме, не превышающей в эквиваленте 200 долларов США. В ином случае денежные средства подлежат изъятию.

Посылка весом 10 кг поступила из США в адрес 29-летней жительницы Минского района. В таможенной декларации отправитель заявил о следующем содержании посылки: одежда, продукты питания, косметика и хозяйственные товары.

Только одна из упаковок с печеньем была совсем нетоварного вида и вызывала соответствующие подозрения. Как выяснилось при дальнейшем досмотре, в нее были спрятаны завернутые в фольгу денежные средства, и сама пачка со сладостями была небрежно заклеена скотчем.

Валюта в печенье

Запрещенная к пересылке в МПО валюта изъята. По данному факту Минской региональной таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК Республики Беларусь.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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1200 долларов США, спрятанных в упаковку с печеньем, обнаружили минские таможенники при досмотре одного из международных почтовых отправлений, сообщила инспектор...
 
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