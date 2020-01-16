28-летний белорус погиб после столкновения с лыжником на курорте в Словакии

Источник материала: Tut.by

Днем 16 января в Словакии на лыжном курорте «Ясна» столкнулись два лыжника. Один из них погиб, сообщает Горноспасательная служба Словакии.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Лыжный курорт «Ясна» расположен в Демановской Долине на горе Хопок в центре Словакии. Днем туда вызвали спасателей из-за столкновения двух лыжников.

28-летний лыжник из Беларуси потерял сознание после столкновения. Когда спасатели прибыли на место ЧП, мужчина был без признаков жизни. Спасатели провели сердечно-легочную реанимацию. Чуть позже к месту трагедии прибыли медики, которые прилетели из города Попрад. Однако усилия врачей не помогли — парень умер.

Второй лыжник, 38-летний житель Словакии, получил травмы головы и грудной клетки. Он доставлен в больницу.

Полиция и спасатели приступили к расследованию причин происшествия.