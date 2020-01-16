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В Пинске легковушка насмерть сбила пенсионера на «зебре» у автовокзала

16.01.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске легковушка насмерть сбила пенсионера на «зебре» у автовокзала
В Пинске легковой автомобиль насмерть сбил пешехода на зебре, сообщили корреспонденту pinsknews.by в ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 7.25. По предварительной информации, автомобилем Volvo S40 управлял 58-летний пинчанин. Двигаясь по улице Железнодорожной, в направлении к улице Полесской от улицы Черняховского, вблизи перекрестка с улицей Чуклая водитель сбил 66-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу повышенной видимости. В результате ДТП пенсионер получил тяжелые травмы травмы, от которых скончался на месте происшествия.


В Пинске легковушка насмерть сбила пенсионера на «зебре» у автовокзала

Проводится проверка. В ГАИ обратили внимание, что по правилам дорожного движения при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен ехать со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходу.

 
 
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> В Пинске легковой автомобиль насмерть сбил пешехода на зебре, сообщили корреспонденту pinsknews.by в ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома. Дорожно-транспортное...
 
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