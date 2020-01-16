В Барановичах от взрыва пострадали трое человек, одному из них оторвало ноги

Источник материала: Виртуальный Брест

Несчастный случай произошел днем 16 января на улице Лебединая.





Фото: Ира КОМИК, Intex-press

Хозяин дома, пенсионер, вместе с сыном и соседом беседовали во дворе. Что случилось дальше, пока точно неизвестно, но раздался взрыв. Одному мужчине оторвало ноги до колена, у другого – перелом голени, у хозяина дома – ссадины. Все трое были госпитализированы.





Фото предоставлены Барановичским ГРОЧС

На месте ЧП саперы обнаружили еще два снаряда времен Великой Отечественной войны.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС , Барановичского ГОВД, КГБ , Следственный комитет, а также саперы воинской части 7404.





Фото предоставлены Барановичским ГРОЧС

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Будет назначена экспертиза.