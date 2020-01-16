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В Барановичах от взрыва пострадали трое человек, одному из них оторвало ноги
16.01.2020 19:52 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Несчастный случай произошел днем 16 января на улице Лебединая.
Фото: Ира КОМИК, Intex-press
Хозяин дома, пенсионер, вместе с сыном и соседом беседовали во дворе. Что случилось дальше, пока точно неизвестно, но раздался взрыв. Одному мужчине оторвало ноги до колена, у другого – перелом голени, у хозяина дома – ссадины. Все трое были госпитализированы.
Фото предоставлены Барановичским ГРОЧС
На месте ЧП саперы обнаружили еще два снаряда времен Великой Отечественной войны.
На месте происшествия работали сотрудники
Фото предоставлены Барановичским ГРОЧС
По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Будет назначена экспертиза.
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Несчастный случай произошел днем 16 января на улице Лебединая. Фото: Ира КОМИК, Intex-press Хозяин дома, пенсионер, вместе с сыном и соседом беседовали во дворе. Что...
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