В Барановичах взорвался неизвестный предмет: пострадали трое человек, одному из них оторвало ноги

Источник материала: Tut.by

Несчастный случай произошел днем 16 января на улице Лебединой, сообщает Intex-press .



Фото: Барановичскии ГРОЧС

Хозяин дома, пенсионер, вместе с сыном и соседом беседовали во дворе. Что случилось дальше, пока точно не известно, но раздался взрыв. Одному мужчине оторвало ноги до колена, у другого — перелом голени, у хозяина дома — ссадины. Все трое были госпитализированы.

На месте происшествия саперы обнаружили еще два снаряда времен Великой Отечественной войны.

В районе ЧП работали сотрудники МЧС, Барановичского ГОВД, КГБ, Следственный комитет, а также саперы воинской части 7404.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Будет назначена экспертиза.