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В Барановичах взорвался неизвестный предмет: пострадали трое человек, одному из них оторвало ноги
Источник материала: Tut.by
Несчастный случай произошел днем 16 января на улице Лебединой, сообщает
Хозяин дома, пенсионер, вместе с сыном и соседом беседовали во дворе. Что случилось дальше, пока точно не известно, но раздался взрыв. Одному мужчине оторвало ноги до колена, у другого — перелом голени, у хозяина дома — ссадины. Все трое были госпитализированы.
На месте происшествия саперы обнаружили еще два снаряда времен Великой Отечественной войны.
В районе ЧП работали сотрудники МЧС, Барановичского ГОВД, КГБ, Следственный комитет, а также саперы воинской части 7404.
По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Будет назначена экспертиза.
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Хозяин дома, пенсионер, вместе с сыном и соседом беседовали во дворе. Что случилось дальше, пока точно не известно, но раздался взрыв.
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