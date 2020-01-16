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В гаражном кооперативе на ул. Коммерческой в Бресте произошёл взрыв: повреждено 5 автомобилей
16.01.2020 19:52 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
16.01.2020 года в 16.40 в Брестское областное УМЧС поступило сообщение о взрыве в гаражно-потребительском кооперативе в г. Бресте на ул. Коммерческой.
На место происшествия были направлены подразделения
С травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу трое пострадавших - двое мужчин и женщина.
Горение локализовано и ликвидировано. Была организована разборка строительных конструкций подразделениями
В результате взрыва повреждено 5 автомобилей: 3 легковых автомобиля повреждены строительными конструкциями (находились вне завалов) и 2 легковых автомобиля (находились под завалами).
Причина взрыва устанавливается.
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16.01.2020 года в 16.40 в Брестское областное УМЧС поступило сообщение о взрыве в гаражно-потребительском кооперативе в г. Бресте на ул. Коммерческой. На место...
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