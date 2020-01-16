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В гаражном кооперативе на ул. Коммерческой в Бресте произошёл взрыв: повреждено 5 автомобилей

16.01.2020 19:52 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

16.01.2020 года в 16.40 в Брестское областное УМЧС поступило сообщение о взрыве в гаражно-потребительском кооперативе в г. Бресте на ул. Коммерческой.

В гаражном кооперативе на ул. Коммерческой в Бресте произошёл взрыв: повреждено 5 автомобилей

На место происшествия были направлены подразделения МЧС. Установлено, что произошло полное разрушение гаражей на площади 167 кв. м., открытого горения не наблюдалось, оно происходило под обрушившимися конструкциями на площади около 10 квадратных метров.

В гаражном кооперативе на ул. Коммерческой в Бресте произошёл взрыв: повреждено 5 автомобилей

С травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу трое пострадавших - двое мужчин и женщина.

В гаражном кооперативе на ул. Коммерческой в Бресте произошёл взрыв: повреждено 5 автомобилей

Горение локализовано и ликвидировано. Была организована разборка строительных конструкций подразделениями МЧС при помощи инженерной техники.

В гаражном кооперативе на ул. Коммерческой в Бресте произошёл взрыв: повреждено 5 автомобилей

В результате взрыва повреждено 5 автомобилей: 3 легковых автомобиля повреждены строительными конструкциями (находились вне завалов) и 2 легковых автомобиля (находились под завалами).

В гаражном кооперативе на ул. Коммерческой в Бресте произошёл взрыв: повреждено 5 автомобилей

Причина взрыва устанавливается.

В гаражном кооперативе на ул. Коммерческой в Бресте произошёл взрыв: повреждено 5 автомобилей

В гаражном кооперативе на ул. Коммерческой в Бресте произошёл взрыв: повреждено 5 автомобилей

В гаражном кооперативе на ул. Коммерческой в Бресте произошёл взрыв: повреждено 5 автомобилей

В гаражном кооперативе на ул. Коммерческой в Бресте произошёл взрыв: повреждено 5 автомобилей

В гаражном кооперативе на ул. Коммерческой в Бресте произошёл взрыв: повреждено 5 автомобилей

 
Теги: Брест
 
 
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  16.01.2020 года в 16.40 в Брестское областное УМЧС поступило сообщение о взрыве в гаражно-потребительском кооперативе в г. Бресте на ул. Коммерческой. На место...
 
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