В гаражном кооперативе на ул. Коммерческой в Бресте произошёл взрыв: повреждено 5 автомобилей

Источник материала: Виртуальный Брест

16.01.2020 года в 16.40 в Брестское областное УМЧС поступило сообщение о взрыве в гаражно-потребительском кооперативе в г. Бресте на ул. Коммерческой.





На место происшествия были направлены подразделения МЧС . Установлено, что произошло полное разрушение гаражей на площади 167 кв. м., открытого горения не наблюдалось, оно происходило под обрушившимися конструкциями на площади около 10 квадратных метров.





С травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу трое пострадавших - двое мужчин и женщина.





Горение локализовано и ликвидировано. Была организована разборка строительных конструкций подразделениями МЧС при помощи инженерной техники.





В результате взрыва повреждено 5 автомобилей: 3 легковых автомобиля повреждены строительными конструкциями (находились вне завалов) и 2 легковых автомобиля (находились под завалами).





Причина взрыва устанавливается.



















