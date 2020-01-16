В Бресте взрыв разнес несколько гаражей: пострадали три человека и пять автомобилей

Источник материала: Tut.by

16 января, около 16.40, на улице Коммерческой в Бресте прогремел взрыв в гаражном кооперативе, сообщает МЧС .









Взрыв разрушил несколько гаражей на площади 167 квадратных метров и повредил пять автомобилей. Из них два оказались под завалами.

Видео: МЧС

С места происшествия медики забрали трех пострадавших: двух мужчин и женщину. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.









Спасатели потушили пожар под обрушившимися конструкциями и организовали разборку конструкций при помощи инженерной техники.





Причина взрыва устанавливается.





16 января взрыв прогремел и в Барановичах на улице Лебединой. Хозяин дома, пенсионер, вместе с сыном и соседом беседовали во дворе, сообщает Intex-press . Что случилось дальше, пока точно неизвестно, но раздался взрыв. Одному мужчине оторвало ноги до колена, у другого — перелом голени, у хозяина дома — ссадины. Все трое были госпитализированы. На месте происшествия саперы обнаружили еще два снаряда времен Великой Отечественной войны.