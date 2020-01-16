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В Бресте взрыв разнес несколько гаражей: пострадали три человека и пять автомобилей
Источник материала: Tut.by
16 января, около 16.40, на улице Коммерческой в Бресте прогремел взрыв в гаражном кооперативе, сообщает
Взрыв разрушил несколько гаражей на площади 167 квадратных метров и повредил пять автомобилей. Из них два оказались под завалами.
Видео: МЧС
С места происшествия медики забрали трех пострадавших: двух мужчин и женщину. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.
Спасатели потушили пожар под обрушившимися конструкциями и организовали разборку конструкций при помощи инженерной техники.
Причина взрыва устанавливается.
16 января взрыв
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Пострадавших увезли в больницу.
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