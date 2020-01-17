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Сапёры разминировали железную дорогу в Пинском районе. Работы продолжались четыре дня
17.01.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе внутренних войск МВД, прибывшая саперно-пиротехническая группа войсковой части 7404 извлекла на поверхность минометную мину. Предположив, что рядом могут быть и другие боеприпасы, взрывотехники внутренних войск с помощью металлоискателей приступили к обследованию прилегающей территории. Поиски оказались ненапрасными.
По рассказам местных жителей, во время войны партизаны вели здесь активную подрывную деятельность и не раз пускали вражеские эшелоны под откос.
МВД напоминает! Если вы обнаружили предметы, похожие на боеприпасы, незамедлительно сообщайте в милицию и ни в коем случае не прикасайтесь к ним! Помните, что самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к трагедии.
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