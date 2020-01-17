Сапёры разминировали железную дорогу в Пинском районе. Работы продолжались четыре дня

Источник материала: Полесская правда



Напомним, 13 января недалеко от агрогородка Парохонск при расчистке зарослей на полосе отвода железнодорожных путей рабочий заметил предмет, похожий на снаряд. Об опасной находке мужчина тут же сообщил в милицию.

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе внутренних войск МВД, прибывшая саперно-пиротехническая группа войсковой части 7404 извлекла на поверхность минометную мину. Предположив, что рядом могут быть и другие боеприпасы, взрывотехники внутренних войск с помощью металлоискателей приступили к обследованию прилегающей территории. Поиски оказались ненапрасными.

– Саперно-пиротехническая группа работала в течение четырех дней, – сообщил начальник отдела боевого обеспечения – начальник саперно-пиротехнической службы войсковой части 7404 подполковник Михаил Слемнев. – В общей сложности мы обезвредили 544 немецких боеприпаса – это 129 минометных мин и 165 артиллерийских снарядов различного калибра, 121 ручная граната, 104 артиллерийских взрывателя и 25 запалов к гранатам. Весь найденный арсенал времен Великой Отечественной войны уничтожен. Обследован участок протяженностью более 200 метров по обе стороны железнодорожного полотна.

По рассказам местных жителей, во время войны партизаны вели здесь активную подрывную деятельность и не раз пускали вражеские эшелоны под откос.

МВД напоминает! Если вы обнаружили предметы, похожие на боеприпасы, незамедлительно сообщайте в милицию и ни в коем случае не прикасайтесь к ним! Помните, что самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к трагедии.