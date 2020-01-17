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В Пинске разгневанный мужчина детскими санками разгромил светильники в подъезде многоэтажки

17.01.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске разгневанный мужчина детскими санками разгромил светильники в подъезде многоэтажки
Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД  Александр Костюкевич:

— В оперативно-дежурную службу Пинского ГОВД поступило сообщение о том, что в подъезде многоквартирного жилого дома одного из спальных районов города неизвестный повредил несколько светодиодных светильников на четырех этажах. Сыщики установили, что имущество испортил 47-летний пинчанин. Правоохранителям задержанный пояснил, что накануне поссорился с сожительницей, а когда уходил от нее, по пути прихватил детские санки, которыми в гневе начал громить светильники. Когда остыл, вернул «орудие» на место.

Следователями дана правовая оценка действиям задержанного.


В Пинске разгневанный мужчина детскими санками разгромил светильники в подъезде многоэтажки

 
 
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> Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД  Александр Костюкевич: — В оперативно-дежурную службу Пинского ГОВД...
 
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