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Следователи устанавливают обстоятельства взрыва в гаражном кооперативе в Бресте
17.01.2020 16:58 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По данным следствия, днем 16 января текущего года в одном из гаражей, расположенном в гаражном кооперативе в микрорайоне Задворцы областного центра
В результате происшествия 3 человека – 30 и 42-летний мужчины, а также 26-летняя женщина получили телесные повреждения. Разрушены четыре гаража и повреждено иное имущество пользователей гаражей. Пострадавшие госпитализированы в учреждение здравоохранения. В настоящее время медиками их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет.
Следователями при участии экспертов-взрывотехников и пожаротехников ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, в ходе которого зафиксирована следовая обстановка, изъяты имеющие значение для расследования уголовного дела предметы, назначены судебно-медицинские и взрывотехническая экспертизы, проводятся допросы пострадавших и свидетелей происшествия.
Заместителем прокурора Бреста по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 219 (уничтожение либо повреждение имущества по неосторожности) Уголовного кодекса Республики Беларусь, которое принято к своему производству следователем Брестского межрайонного отдела Следственного комитета.
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По данным следствия, днем 16 января текущего года в одном из гаражей, расположенном в гаражном кооперативе в микрорайоне Задворцы областного центра произошел...
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