Борисовский межрайонный комитет госконтроля провел проверку ОАО «Крупский райагросервис». Выявлены нарушения

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В нарушение законодательства о государственных закупках ОАО «Крупский райагросервис» без проведения обязательных процедур закупок заключались договоры на поставку товаров, приобретенных за счет бюджетных средств. При заключении договоров на выполнение работ при строительстве и приобретении строительных материалов, финансируемых полностью или частично за счет бюджетных средств, хозяйством не проводились необходимые процедуры выбора подрядчиков (исполнителей) строительных работ, а также поставщиков строительных материалов, не соблюдались и нормы законодательства при проведении закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств.

ОАО «Крупский райагросервис» также допущены нарушения законодательства о государственной статистике, о бухгалтерском учете и отчетности, об обращениях с отходами, ветеринарно-санитарных норм и правил, законодательства о труде. Обществом не обеспечивались поставки для государственных нужд лома и отходов черных и цветных металлов, не велся учет аккумуляторных батарей и свинца от их списания.

Как показала проверка, выявленные нарушения стали возможными по причине недостаточной организации внутрихозяйственного контроля, выполнения не на должном уровне отдельными должностными лицами общества своих непосредственных обязанностей, а также по причине дефицита квалифицированных кадров.

По результатам проверки Крупскому райисполкому направлены соответствующие предложения, правоохранительным органам – материалы для дачи правовой оценки. Комитетом рассматривается вопрос о привлечении ОАО «Крупский райагросервис» и его должностных лиц к административной ответственности за нарушения законодательства.

Борисовский межрайонный комитет государственного контроля