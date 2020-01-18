Ночной пожар в общежитии в Барановичах: спасены два человека

Источник материала: Виртуальный Брест

18.01.2020 года в 01-28 в МЧС поступила информация о сработке автоматической пожарной сигнализации в общежитии КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи» по улице Космонавтов.





По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило открытое горение в окне пятого этажа пятиэтажного здания, персонал общежития начал эвакуацию жильцов.





Из-за плотного задымления два человека (женщина и её малолетний сын) не могли самостоятельно покинуть опасную зону: они спасены работниками МЧС , в госпитализации не нуждаются.





Спасателями и администрацией объекта из других жилых комнат на пятом этаже эвакуировано 40 человек (из них 8 детей).





Пожар ликвидирован, уничтожено имущество, находящееся в комнате, повреждена внутренняя отделка, закопчены стены и потолок в коридоре.





Пострадавших нет.





Причина произошедшего устанавливается.