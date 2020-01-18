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Ночной пожар в общежитии в Барановичах: спасены два человека

18.01.2020 12:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

18.01.2020 года в 01-28 в МЧС поступила информация о сработке автоматической пожарной сигнализации в общежитии КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи» по улице Космонавтов.

Ночной пожар в общежитии в Барановичах: спасены два человека

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило открытое горение в окне пятого этажа пятиэтажного здания, персонал общежития начал эвакуацию жильцов.

Ночной пожар в общежитии в Барановичах: спасены два человека

Из-за плотного задымления два человека (женщина и её малолетний сын) не могли самостоятельно покинуть опасную зону: они спасены работниками МЧС, в госпитализации не нуждаются.

Ночной пожар в общежитии в Барановичах: спасены два человека

Спасателями и администрацией объекта из других жилых комнат на пятом этаже эвакуировано 40 человек (из них 8 детей).

Ночной пожар в общежитии в Барановичах: спасены два человека

Пожар ликвидирован, уничтожено имущество, находящееся в комнате, повреждена внутренняя отделка, закопчены стены и потолок в коридоре.

Ночной пожар в общежитии в Барановичах: спасены два человека

Пострадавших нет.

Ночной пожар в общежитии в Барановичах: спасены два человека Ночной пожар в общежитии в Барановичах: спасены два человека

Причина произошедшего устанавливается.

 
 
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  18.01.2020 года в 01-28 в МЧС поступила информация о сработке автоматической пожарной сигнализации в общежитии КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи» по улице Космонавтов. По...
 
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