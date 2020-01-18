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Ночной пожар в общежитии в Барановичах: спасены два человека
18.01.2020 12:44 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
18.01.2020 года в 01-28 в
По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило открытое горение в окне пятого этажа пятиэтажного здания, персонал общежития начал эвакуацию жильцов.
Из-за плотного задымления два человека (женщина и её малолетний сын) не могли самостоятельно покинуть опасную зону: они спасены работниками
Спасателями и администрацией объекта из других жилых комнат на пятом этаже эвакуировано 40 человек (из них 8 детей).
Пожар ликвидирован, уничтожено имущество, находящееся в комнате, повреждена внутренняя отделка, закопчены стены и потолок в коридоре.
Пострадавших нет.
Причина произошедшего устанавливается.
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18.01.2020 года в 01-28 в МЧС поступила информация о сработке автоматической пожарной сигнализации в общежитии КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи» по улице Космонавтов. По...
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