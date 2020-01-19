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Милиция разыскивает жительницу Смолевичей
Источник материала: Tut.by
Смолевичским РОВД разыскивается без вести пропавшая Ольга Блещик. Об этом
Жительница Смолевичей Ольга Блещик, 1986 года рождения, 9 января 2020 около 10:00 ушла из дома в неизвестном направлении и о ее местонахождении ничего не известно.
На вид Ольге 35 лет, рост — около 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые, окрашенные в светлый цвет, стрижка короткая.
Была одета в шапку синюю, куртку синюю удлиненную, штаны спортивные синие, свитер вязаный темного цвета, сапоги черные.
О местонахождение разыскиваемой можно сообщить в Смолевичский РОВД по телефонам: 8 (017) 762-94-26, 8 (029) 772-39-07 или по номеру 102.
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Ольга Блещик 9 января 2020 около 10:00 ушла из дома в неизвестном направлении и о ее местонахождении ничего не известно.
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