Милиция разыскивает жительницу Смолевичей

Источник материала: Tut.by

Смолевичским РОВД разыскивается без вести пропавшая Ольга Блещик. Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.





Жительница Смолевичей Ольга Блещик, 1986 года рождения, 9 января 2020 около 10:00 ушла из дома в неизвестном направлении и о ее местонахождении ничего не известно.

На вид Ольге 35 лет, рост — около 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые, окрашенные в светлый цвет, стрижка короткая.

Была одета в шапку синюю, куртку синюю удлиненную, штаны спортивные синие, свитер вязаный темного цвета, сапоги черные.

О местонахождение разыскиваемой можно сообщить в Смолевичский РОВД по телефонам: 8 (017) 762-94-26, 8 (029) 772-39-07 или по номеру 102.