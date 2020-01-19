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На берегу Свислочи обнаружили труп человека
Источник материала: Tut.by
На берегу Свислочи утром 19 января обнаружили труп мужчины. Об этом корреспонденту агентства «
Женщина гуляла с собакой недалеко от гостиницы «Беларусь» по набережной Свислочи. Тело мужчины нашел питомец — труп лежал на суше у нового пешеходного мостика, соединяющего гостиницу и Дворец спорта. Минчанка не раздумывая вызвала «скорую» и милицию.
Сотрудники оперативно-дежурной службы Центрального РУВД и Следственного комитета подтвердили информацию.
— Сегодня, 19 января, на берегу реки Свислочь было обнаружено тело мужчины 1992 г. р. Предварительно, без видимых телесных повреждений, — проинформировала официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.
Следователями назначен ряд судебных экспертиз. Оперативная группа продолжает работу на месте происшествия.
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Женщина гуляла с собакой недалеко от гостиницы «Беларусь» по набережной Свислочи. Тело мужчины нашел питомец
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