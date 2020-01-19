На берегу Свислочи обнаружили труп человека

Источник материала: Tut.by

На берегу Свислочи утром 19 января обнаружили труп мужчины. Об этом корреспонденту агентства « Минск-Новости » сообщила очевидец. Информацию подтвердили в оперативно-дежурной службе Центрального РУВД Минска.

Женщина гуляла с собакой недалеко от гостиницы «Беларусь» по набережной Свислочи. Тело мужчины нашел питомец — труп лежал на суше у нового пешеходного мостика, соединяющего гостиницу и Дворец спорта. Минчанка не раздумывая вызвала «скорую» и милицию.

Сотрудники оперативно-дежурной службы Центрального РУВД и Следственного комитета подтвердили информацию.

— Сегодня, 19 января, на берегу реки Свислочь было обнаружено тело мужчины 1992 г. р. Предварительно, без видимых телесных повреждений, — проинформировала официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Следователями назначен ряд судебных экспертиз. Оперативная группа продолжает работу на месте происшествия.