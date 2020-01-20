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Пять человек погибли после прорыва трубы отопления в хостеле в Перми
Источник материала: Tut.by
Пять человек погибли в результате прорыва трубы отопления в хостеле в Перми, сообщает
«В ходе проведения работ по откачиванию горячего теплоносителя и проверки помещений были обнаружены пять погибших, [их] личности устанавливаются», — сказали в ведомстве.
Хостел находится в подвальном помещении. По данным Telegram-канала
«Шел пар. Вода дошла до порога гостиницы. Это был кипяток. Страшно представить, что было внутри здания. Моя жена в четыре утра выглянула в окно, видит — медики стоят», — рассказал очевидец трагедии Telegram-канал
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Пять человек погибли в результате прорыва трубы отопления в хостеле в Перми.
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