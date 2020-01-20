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Пять человек погибли после прорыва трубы отопления в хостеле в Перми

20.01.2020 07:49 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пять человек погибли в результате прорыва трубы отопления в хостеле в Перми, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.


Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края

«В ходе проведения работ по откачиванию горячего теплоносителя и проверки помещений были обнаружены пять погибших, [их] личности устанавливаются», — сказали в ведомстве.

Хостел находится в подвальном помещении. По данным Telegram-канала Baza, прорыв трубы уже случался в этом хостеле в сентябре прошлого года. Произошло это в том же номере, но тогда в нем не было людей. Кроме того, канал сообщает, что среди погибших — ребенок и публикует предоставленное спасателями видео.


Открыть/скачать видео (2.28 МБ)

«Шел пар. Вода дошла до порога гостиницы. Это был кипяток. Страшно представить, что было внутри здания. Моя жена в четыре утра выглянула в окно, видит — медики стоят», — рассказал очевидец трагедии Telegram-канал Mash.

 
 
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Пять человек погибли в результате прорыва трубы отопления в хостеле в Перми.
 
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