Пять человек погибли после прорыва трубы отопления в хостеле в Перми

Источник материала: Tut.by

Пять человек погибли в результате прорыва трубы отопления в хостеле в Перми, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.



Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края

«В ходе проведения работ по откачиванию горячего теплоносителя и проверки помещений были обнаружены пять погибших, [их] личности устанавливаются», — сказали в ведомстве.

Хостел находится в подвальном помещении. По данным Telegram-канала Baza , прорыв трубы уже случался в этом хостеле в сентябре прошлого года. Произошло это в том же номере, но тогда в нем не было людей. Кроме того, канал сообщает, что среди погибших — ребенок и публикует предоставленное спасателями видео.

«Шел пар. Вода дошла до порога гостиницы. Это был кипяток. Страшно представить, что было внутри здания. Моя жена в четыре утра выглянула в окно, видит — медики стоят», — рассказал очевидец трагедии Telegram-канал Mash .