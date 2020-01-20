При пожаре на Рокоссовского погибла 81-летняя женщина

Источник материала: Tut.by

19 января горела квартира на проспекте Рокоссовского. Возле двери спасатели нашли женщину в бессознательном состоянии. Спасти ее не удалось, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире в первом корпусе дома № 73 по проспекту Рокоссовского поступило в 19.53. В коридоре квартиры, возле входной двери, спасатели нашли в бессознательном состоянии 81-летнюю хозяйку квартиры.

Бригада скорой медицинской помощи попыталась спасти женщину, но после проведения реанимационных мероприятий была констатирована ее смерть.

Причина пожара устанавливается.