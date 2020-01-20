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При пожаре на Рокоссовского погибла 81-летняя женщина
Источник материала: Tut.by
19 января горела квартира на проспекте Рокоссовского. Возле двери спасатели нашли женщину в бессознательном состоянии. Спасти ее не удалось,
Сообщение о пожаре в квартире в первом корпусе дома № 73 по проспекту Рокоссовского поступило в 19.53. В коридоре квартиры, возле входной двери, спасатели нашли в бессознательном состоянии 81-летнюю хозяйку квартиры.
Бригада скорой медицинской помощи попыталась спасти женщину, но после проведения реанимационных мероприятий была констатирована ее смерть.
Причина пожара устанавливается.
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Бригада скорой медицинской помощи попыталась спасти женщину, но после проведения реанимационных мероприятий была констатирована ее смерть.
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