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При пожаре на Рокоссовского погибла 81-летняя женщина

20.01.2020 07:41 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

19 января горела квартира на проспекте Рокоссовского. Возле двери спасатели нашли женщину в бессознательном состоянии. Спасти ее не удалось, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире в первом корпусе дома № 73 по проспекту Рокоссовского поступило в 19.53. В коридоре квартиры, возле входной двери, спасатели нашли в бессознательном состоянии 81-летнюю хозяйку квартиры.

Бригада скорой медицинской помощи попыталась спасти женщину, но после проведения реанимационных мероприятий была констатирована ее смерть.

Причина пожара устанавливается.

 
 
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Бригада скорой медицинской помощи попыталась спасти женщину, но после проведения реанимационных мероприятий была констатирована ее смерть.
 
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