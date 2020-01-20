На пожаре в Минском районе погиб 1 человек.
На пожаре в г. Воложин спасен 1 человек, эвакуированы 4 человека.
По состоянию на 06-00 20.01.2020 нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения не зарегистрировано.
https://minobl.mchs.gov.by
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Информация об оперативной обстановке за сутки с 06-00 19.01.2020 до 06-00 20.01.2020
Источник материала: Единство
На пожаре в Минском районе погиб 1 человек.
На пожаре в г. Воложин спасен 1 человек, эвакуированы 4 человека.
По состоянию на 06-00 20.01.2020 нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения не зарегистрировано.
https://minobl.mchs.gov.by
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За дежурные сутки на территории Минской области зарегистрированы 4 пожара в Минском, Мядельском, Столбцовском районах и г. Воложин.
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