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Информация об оперативной обстановке за сутки с 06-00 19.01.2020 до 06-00 20.01.2020

20.01.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

На пожаре в Минском районе погиб 1 человек.

На пожаре в г. Воложин спасен 1 человек, эвакуированы 4 человека.

По состоянию на 06-00 20.01.2020 нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения не зарегистрировано.

https://minobl.mchs.gov.by

 
 
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За дежурные сутки на территории Минской области зарегистрированы 4 пожара в Минском, Мядельском, Столбцовском районах и г. Воложин.
 
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