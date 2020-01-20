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Поезд Брест-Гомель насмерть сбил 40-летнего мужчину
Источник материала: Tut.by
19 января поезд сообщением Брест-Гомель насмерть сбил 40-летнего мужчину, сообщает
В 22.37 возле агрогородка Молотковичи под состав попал 40-летний местный житель. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. От полученных травм мужчина погиб на месте.
Задержки движения поездов не было.
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Задержки движения поездов не было.
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