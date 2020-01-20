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Поезд Брест-Гомель насмерть сбил 40-летнего мужчину

20.01.2020 12:01 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

19 января поезд сообщением Брест-Гомель насмерть сбил 40-летнего мужчину, сообщает МВД.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY

В 22.37 возле агрогородка Молотковичи под состав попал 40-летний местный житель. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Задержки движения поездов не было.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Задержки движения поездов не было.
 
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